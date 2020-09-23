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Wink добавил опцию удаленного группового просмотра фильмов

Источник:
Sibnet.ru
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Новая услуга видеосервиса Wink «Смотрим вместе» позволит смотреть один фильм компанией в пять человек на разных устройствах.

Заказать фильм или сериал может один человек, а посмотреть его одновременно — до пяти друзей и на разных экранах, включая мобильные устройства. Чтобы открыть виртуальный кинотеатр, достаточно отправить друзьям ссылку на кино из коллекции «Смотрим вместе».

Сама по себе услуга предоставлена бесплатно. В коллекции есть фильмы в свободном доступе, и те, что можно купить. Среди бесплатных — фантастический фильм «Таймлесс 2: Сапфировая книга», комедия «Примадонна», драма «Капернаум». 

Другие картины коллекции будут также доступны бесплатно в течение двухнедельного пробного периода.

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