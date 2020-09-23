Сбежавших в Иркутске преступников нашли в доме экс-полицейского

Сбежавшие из-под охраны в Иркутской области преступники — Сергей Устюгов и Татьяна Никитина — скрывались на даче у бывшего участкового уполномоченного. Устюгова задержали, а его возлюбленная ушла от погони, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иркутских «Бонни и Клайд», сбежавших из-под конвоя нашли под Ангарском в одном из садовых товариществ. Влюбленная пара решила спрятаться в пустовавшем дачном домике. Но преступники не знали, что дом принадлежит пенсионеру МВД, бывшему участковому уполномоченному.

Мужчина приехал с сыном на дачу и увидел, что в его доме расположились преступники, объявленные в федеральный розыск. Экс-полицейский с сыном попытались задержать беглую парочку. Они оказали сопротивление, орудуя ножом и газовым баллончиком. Но в итоге Устюгова задержали и передали правоохранительным органам, а Никитиной удалось сбежать.

В 2018 году обоих осудили за совершение ряда преступлений на территории Краснодарского края и Иркутской области. В сентябре во время конвоирования осужденных в исправительные учреждения им удалось ввести в заблуждение сопровождавших их сотрудников правоохранительных органов и скрыться.

Оба фигуранта были объявлены в федеральный розыск. За помощь в их задержании объявили награду до 500 тысяч рублей.