Путин призвал расчистить мировую экономику от санкций

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на Генассамблее ООН, призвал расчистить мировую торговлю от нелегитимных санкции для восстановления экономики после пандемии коронавируса.

«В целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы», — приводит ТАСС заявление главы российского государства.

В качестве примера Путин привел проблему безработицы. «По оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни», — уверен российский лидер.

Путин прогнозирует, что для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса потребуется много времени, а также применение нестандартных решений. «Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия», — констатировал глава российского государства.

«Уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго, причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры», — предупредил президент России.