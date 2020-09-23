НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Нетронутый могильник скифского времени обнаружили в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
106 1
Фото: © администрация Хакасии

Археологи обнаружили в Хакасии не тронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры, сообщила пресс-служба правительства республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАрхеологи нашли древний Кемерово

Захоронения нашли при проведении спасательных археологических работ в Аскизском районе Хакасии в рамках экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН во время исследования крупного могильника.

«В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного учёные нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», – сказано в сообщении.

Большинство археологических памятников бронзового века в Хакасии было разграблено ещё до начала XIX века. Находки отправят в Новосибирск на реставрацию, а потом вернут в Хакасский национальный краеведческий музей.

Еще по теме
Раскрыт состав загадочного напитка из древней китайской гробницы
Обломок упавшего в 40-х годах бомбардировщика нашли в Енисее
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Треть россиян ждут возвращения статуса супердержавы
смотреть все
Жизнь #История #Наука
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал расчистить мировую экономику от санкций
•
Стратегии Ту-160 облетели границу Белоруссии со странами НАТО
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские полицейские ответят за избиение задержанных
Сибирь 23.09.2020 09:53
Сбежавших в Иркутске преступников нашли в доме экс-полицейского
Сибирь 23.09.2020 09:52
Суд по аресту Виссариона затянулся до утра
Сибирь 23.09.2020 09:41
Нетронутый могильник скифского времени обнаружили в Хакасии
Сибирь 23.09.2020 09:30
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9473
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8000
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3222
Взорвавшийся котел обрушил здание в Новосибирске
2775
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин призвал расчистить мировую экономику от санкций
•
Стратегии Ту-160 облетели границу Белоруссии со странами НАТО
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Archangel3339

Зарабатывать такие деньжища за лекарство во время пандемии, когда у людей и выбора то нет, денег... в...