Нетронутый могильник скифского времени обнаружили в Хакасии

Археологи обнаружили в Хакасии не тронутые грабителями захоронения времен тагарской культуры, сообщила пресс-служба правительства республики.

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Захоронения нашли при проведении спасательных археологических работ в Аскизском районе Хакасии в рамках экспедиции Института археологии и этнографии СО РАН во время исследования крупного могильника.

«В могильниках найдены скелеты четырех тагарцев в том положении, каким оно было при захоронении, а также нетронутым оказался весь инвентарь: бронзовое оружие, круглое зеркало и изготовленный из рога миниатюрный гребешок. Около каждого погребенного учёные нашли хорошей сохранности крупные керамические сосуды с широкими венчиками», – сказано в сообщении.

Большинство археологических памятников бронзового века в Хакасии было разграблено ещё до начала XIX века. Находки отправят в Новосибирск на реставрацию, а потом вернут в Хакасский национальный краеведческий музей.