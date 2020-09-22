Глава религиозной общины Виссарион не признал вину

Глава религиозной общины «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион) не признал вину в создании религиозного объединения, чья деятельность сопровождалась насилием над людьми.

«Я не только полностью не согласен с пунктами обвинения, я даже полностью отрицаю детали, которые там упоминаются. Это что-то невероятное», — приводит ТАСС слова Торопа, сказанные им перед судебным заседанием по избранию ему меры пресечения.

Он добавил, что выдвинутые против него обвинения беспочвенны. «Я удивлен, что так можно было такое придумать, это надо какую-то заинтересованность иметь, специальную», — подчеркнул глава организации.

Центральный районный суд Новосибирска во вторник начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения задержанным в Красноярском крае членам «Церкви последнего завета». Заседание проходит в закрытом режиме.

Во вторник сотрудниками правоохранительных органов были задержаны три руководителя Курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета». По данным СК, с 1991 года по 22 сентября 2020 года Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство этой организацией.

Им планируется предъявить обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 239, п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам»).

По данным СК, задержанные руководители общины в целях извлечения дохода от религиозной деятельности привлекали денежные средства граждан. Они также применяли психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.