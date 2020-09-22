Врач предостерег от лечения осенней депрессии алкоголем

Профессор Борис Положий считает, что лечить осеннюю депрессию алкоголем не только опасно, но и непродуктивно. Он посоветовал, как справиться с упадком сил в этот период года

Алкоголь может кратковременно улучшить настроение человека, но у этого эффекта есть последствия, уверяет Положий, занимающий пост главы отдела клинической и профилактической суицидологии центра им. Сербского Борис Положий.

«В таких случаях очень быстро формируется привычка к алкоголю. Депрессии могут принять более частый характер. Они могут происходить не только осенью, но и весной, а иногда и летом, и зимой. Если человек будет постоянно их снимать алкоголем, то может сформироваться зависимость. Не избавившись от одной беды, человек попадает в другую», — сказал профессор в интервью радио Sputnik

По его словам, если не получается справиться с депрессией самостоятельно, нужно обратиться к специалисту, который в случае необходимости может назначить прием антидепрессантов. Но есть и более доступный способ преодолеть легкую форму хандры.

«Очень хорошо помогают движение, физические упражнения и просто прогулки. Физические нагрузки по эффективности можно сравнить со специальными препаратами, антидепрессантами. Если такие меры не помогают, то надо обратиться к врачу. Если депрессия принимает серьезный характер и мешает работать, то надо обратиться к психиатру или психотерапевту», — рассказал Положий.