Раскрыт состав загадочного напитка из древней китайской гробницы

Жидкость, обнаруженная в бронзовом кувшине во время раскопок гробницу возрастом 2 тысячи лет в Китае, оказалась лекарственным эликсиром на спирту, сообщили ученые Китайской академии наук.

Археологи нашли сосуд в форме лебедя в провинции Хэнань в центральном Китае в мае. В нем содержалось более трех литров жидкости. Исследования показали, что это спиртосодержащий лекарственный напиток. Эликсир использовали для остановки кровотечения и уменьшения воспаления.

«Мы продолжаем анализ изотопов углерода и азота и другие исследования жидкости, чтобы получить больше информации о ее сырье, процессе производства и функциях», — цитирует China.org.cn профессора Университета Китайской академии наук Яна Иминя.

Город Саньмэнься, в котором обнаружили сосуд, располагался между двумя древними китайскими столицами Сианем и Лояном и являлся военной и транспортной артерией, в результате чего этот регион богат историческими реликвиями.