«Японцы» оказались самыми старыми авто

Средний возраст японских автомобилей в России — 14 лет, это самый «старый» результат в России, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Средний возраст иномарок в стране — 11,6 лет, они моложе, чем отечественные машины — им в среднем по 17 лет, приводит «Автостат» данные на 1 июля.

Самые молодые иномарки в России — китайские (восемь лет) и южнокорейские (8,2 года). Далее идут машины европейских и американских марок с показателем 11 и 12 лет соответственно. Самыми возрастными являются автомобили японских компаний, средний возраст которых достигает 14 лет.

В России зарегистрировано 28,6 миллиона легковых автомобилей иностранных брендов, что составляет 64% от всего отечественного автопарка. Большинство иномарок приходится на японские компании — таких машин в стране 10,3 миллиона единиц (23% от общего числа машин).