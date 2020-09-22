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Роспотребнадзор назвал дату регистрации второй вакцины от COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Регистрация вакцины, которую разработали в новосибирском центре «Вектор», должна завершиться в октябре, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора РФ.

Министерство здравоохранения РФ приступило к процедуре регистрации вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной в «Векторе» в сентябре. Завершение процедуры регистрации вакцины планируется к 15 октября.

После регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» в октябре 2020 года планируется провести клинические исследования с добровольцами возрастной группы 60 плюс и с людьми, страдающими хроническими заболеваниями. Часть добровольцев получат не вакцину, а плацебо. В исследованиях примет участие 5 тысяч человек разных возрастов.

В сентябре в России началось исследования третьей вакцины от коронавируса. Ее разработали в Центре Чумакова. В августе Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи. Первый в мире препарат для профилактики коронавируса получил название «Спутник V».

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