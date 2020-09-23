Суд назначил дату слушания по делу Шамсутдинова

Предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в воинской части восемь человек, состоится в сентябре, сообщил адвокат Равиль Тугушев.

«Предварительное заседание по делу Рамиля Шамсутдинова назначено на 29 сентября», — цитирует ТАСС Тугушева.

Дело Шамсутдинова рассмотрят с участием присяжных заседателей. Защищать его будут адвокаты Лев Асауленко, Руслан Нагиев и Равиль Тугушев. Бывший военнослужащий обвиняется по статье 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 25 октября 2019 года он расстрелял восемь сослуживцев, двоих тяжело ранил. В феврале 2020 года состоялся суд, где Шамсутдинов фигурировал как потерпевший в результате неуставных отношений в воинской части (дедовщины).

Обвиняемый Руслан Мухатов признал свою вину частично, его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Шамсутдинов единственный из потерпевших, кто не отказался от претензий в адрес Мухатова.