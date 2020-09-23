НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сценарист «Легенды №17» объяснил популярность байопиков в России

Источник:
"Бюллетень кинопрокатчика"
182 0
Фото: © кадр из фильма «Легенда №17»

Сценарист Николай Куликов, работавший над фильмами «Легенда №17» и «Движение вверх», объяснил, почему экранизации реальных историй так популярны в России.

«В кино мы любим смотреть на исключительных, выдающихся героев, но создать таких довольно сложно. Сходу придумать Индиану Джонса или Морфеуса не так-то просто, это мало у кого получается. А реальность иногда дает нам готовых героев, которых время и история уже проверили на крутость», — сказал Куликов в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВышел трейлер фильма «Огонь» с Хабенским и Янковским

Куликов также рассказал, что работать над сценарием байопика также сложно, как над созданием выдуманной истории, вымышленного героя.

«В байопике же как: человек жил свою жизнь, в которой он, возможно, и побеждал кого-то, но также он стоял в пробках и вызывал сантехника. То есть наряду с героической жизнью он проживал и довольно скучный сюжет. А сценаристу требуется превратить эту жизнь в два часа захватывающей истории, вырвать из жизни этого человека двадцать-тридцать сцен и поставить их рядом таким образом, чтобы зрители решили, что это достоверно и похоже на правду», — сказал Куликов. 

В русском кинематографе действительно много байопиков. Среди самых популярных как раз «Легенда №17» и «Движение вверх» снятые по сценарию Куликова. 24 сентября в прокат выходит еще один фильм-биография «Стрельцов» про великого советского футболиста.

Еще по теме
Клим Шипенко станет первым режиссером, снявшим фильм в космосе
Лесные пожары в Красноярском крае показали в трейлере фильма «Огонь»
Странную жизнь Ванды и Вижна показали в трейлере сериала
Появился новый претендент на роль Джеймса Бонда
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
•
Путин призвал расчистить мировую экономику от санкций
•
Маск пообещал беспилотную Tesla за 2 млн рублей
•
Рассчитана точная польза защитной маски
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутский планетарий проведет ночь наблюдений Луны онлайн
Сибирь 23.09.2020 14:16
Магазин «Ярче» в Томске наказали за противозаконную рекламу
Сибирь 23.09.2020 13:50
Суд назначил дату слушания по делу Шамсутдинова
Сибирь 23.09.2020 13:39
Уникальную дорогу в объезд Казахстана открыли в Омской области
Сибирь 23.09.2020 12:20
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9552
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
8085
Агафья Лыкова подарила камни директору «Хакасского» заповедника
3283
Строительство «Арены Омск» вступило в активную фазу
2750
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
•
Путин призвал расчистить мировую экономику от санкций
•
Маск пообещал беспилотную Tesla за 2 млн рублей
•
Рассчитана точная польза защитной маски
Подробности
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

Yuriy002

Еще бы суд у нас был настоящий, а так получается какое то пособие от государства за преданность

DIGERS

Лучше купить старого японца, чем новую ладу... ИМХО

Sergey658100

Нитроглицерин спасает жизни, но стоит при этом копейки !

SplitH

Аспирин и глицин тоже может спасти жизнь.