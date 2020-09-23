Сценарист «Легенды №17» объяснил популярность байопиков в России

Сценарист Николай Куликов, работавший над фильмами «Легенда
№17» и «Движение вверх», объяснил, почему экранизации реальных историй так
популярны в России.
«В кино мы любим смотреть на исключительных, выдающихся
героев, но создать таких довольно сложно. Сходу придумать Индиану Джонса
или Морфеуса не так-то просто, это мало у кого получается. А
реальность иногда дает нам готовых героев, которых время и история уже
проверили на крутость», — сказал Куликов в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».
Куликов также рассказал, что работать над сценарием байопика
также сложно, как над созданием выдуманной истории, вымышленного героя.
«В байопике же как: человек жил свою жизнь, в которой
он, возможно, и побеждал кого-то, но также он стоял в пробках и вызывал
сантехника. То есть наряду с героической жизнью он проживал и довольно скучный
сюжет. А сценаристу требуется превратить эту жизнь в два часа
захватывающей истории, вырвать из жизни этого человека двадцать-тридцать
сцен и поставить их рядом таким образом, чтобы зрители решили, что это
достоверно и похоже на правду», — сказал Куликов.
В русском кинематографе действительно много байопиков. Среди
самых популярных как раз «Легенда №17» и «Движение вверх» снятые по сценарию
Куликова. 24 сентября в прокат выходит еще один фильм-биография «Стрельцов» про
великого советского футболиста.