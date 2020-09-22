Морозоустойчивый дрон разработали в Сибири. ВИДЕО

Специалисты из Томска разработали беспилотник, который способен летать при температуре до -40 градусов, в дальнейшем он сможет самостоятельно прокладывать маршрут, используя карту населённого пункта, сообщила пресс-служба Томского госуниверситета.

Дрон разработала компания «Геоскан». Учёные ТГУ должны создать для него интеллектуальную надстройку: в частности, системы ориентации, которые позволят беспилотнику самостоятельно прокладывать маршрут, используя карту населённого пункта. Системы технического зрения, которые разрабатывают учёные, помогут дрону-курьеру обходить высокие дома, провода и другие препятствия.

«Этот дрон может работать при низких температурах – до минус 40 градусов, а его грузоподъемности при абсолютной стабильности полета, в том числе в ветреную погоду (до 15 метров в секунду), достаточно для решения широкого спектра задач. Несомненное преимущество данной летной платформы заключается в ее адаптации под выполнение задач в климатических условиях нашей страны, чего нельзя сказать про активно используемые в мире платформы компании DJI», – рассказал декан факультета инновационных технологий ТГУ Станислав Шидловский.

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Ещё одна задача учёных: отработка точности посадки дрона. У большинства разработчиков погрешность составляет около пяти метров. Чтобы её уменьшить, можно использовать дорогостоящую систему, которая шлёт беспилотнику поправки к GPS-координатам.

«Мы решили использовать принципиально другой подход. Места посадки оборудовали инфракрасными маяками, которые хорошо видны для беспилотника при любой погоде и служат ему прекрасным ориентиром. В перспективе зоны посадки с инфракрасными маяками могут стать частью любой городской территории», – объяснил Шидловский.

В конце марта 2020 года дрон-доставщик уже прошёл первые успешные испытания на территории кампуса ТГУ, в августе сотрудники вуза провели новую серию тестов, во время которых беспилотник возил грузы из главного корпуса в общежития и Институт военного образования ТГУ.