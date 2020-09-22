Хрущевки Иркутска проверят после землетрясения

Дома Иркутска проверят после землетрясения, произошедшего ночью 22 сентября. Особое внимание уделят старому жилфонду, сообщила пресс-служба администрации города.

Провести проверку жилого фонда для выявления возможных последствий землетрясения поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Особое внимание уделят панельным домам «335-й серии». Эта серия панельных пятиэтажных домов, в народе прозванная хрущевками.

Для обследования привлекут специалистов Фонда капитального ремонта области. Землетрясение силой пять-шесть баллов по шкале Рихтера было зафиксировано в Иркутске ночью 22 сентября. Дежурные службы города собирают информацию о последствиях подземных толчков. Жертв и разрушений не выявлено.

Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме. Эпицентр землетрясения находился на Байкале в 15 километрах от поселка Култук. Там сила землетрясения достигала восьми баллов. В ряде районов области введен режим повышенной готовности.