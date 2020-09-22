НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Хрущевки Иркутска проверят после землетрясения

Источник:
Sibnet.ru
391 1

Дома Иркутска проверят после землетрясения, произошедшего ночью 22 сентября. Особое внимание уделят старому жилфонду, сообщила пресс-служба администрации города.

Провести проверку жилого фонда для выявления возможных последствий землетрясения поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Особое внимание уделят панельным домам «335-й серии». Эта серия панельных пятиэтажных домов, в народе прозванная хрущевками.

Для обследования привлекут специалистов Фонда капитального ремонта области. Землетрясение силой пять-шесть баллов по шкале Рихтера было зафиксировано в Иркутске ночью 22 сентября. Дежурные службы города собирают информацию о последствиях подземных толчков. Жертв и разрушений не выявлено.

Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме. Эпицентр землетрясения находился на Байкале в 15 километрах от поселка Култук. Там сила землетрясения достигала восьми баллов. В ряде районов области введен режим повышенной готовности.

Еще по теме
Сильное землетрясение произошло на Байкале
Фото затопленных улиц Приангарья появились в Сети
МЧС предупредило жителей Забайкалья о надвигающемся шторме
Сель сошел в Новосибирской области
смотреть все
ЧП #Стихии #Гео #Город
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
•
«Японцы» оказались самыми старыми авто
Подробности
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тучи клопов накрыли Телецкое озеро
Сибирь 22.09.2020 16:38
Новосибирцы побили ипотечный рекорд
Сибирь 22.09.2020 16:13
Роспотребнадзор назвал дату регистрации второй вакцины от COVID
Сибирь 22.09.2020 16:04
Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона
Сибирь 22.09.2020 15:50
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9200
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
7500
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
7146
Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации
3189
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
•
«Японцы» оказались самыми старыми авто
Подробности
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
46
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
35
Покупка валюты в России побила рекорд
32
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
31
Навального выдвинут на Нобелевскую премию
29