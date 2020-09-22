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Чат-боты будут наблюдать беременности в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: saralunaa / Attribution License

Омская область станет пилотным регионом, где к наблюдениям беременностей подключатся чат-боты, чтобы женщины лишний раз не ходили по врачам в условиях пандемии.

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Омскую область выбрали для реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, сообщила во вторник пресс-служба регионального минздрава. Идея заключается в поддержке беременных с помощью чат-ботов (виртуальных собеседников) и набора контрольных вопросов в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

«Мы создаем алгоритм помощи одной из самых уязвимых категорий граждан в ситуации масштабных противоэпидемиологических мер. Это та самая цифровизация, которая значительно облегчает жизнь и пациентов, и врачей. Это возможность беременной ежедневно получать контрольные вопросы от врачей, контролировать самочувствие, а врачей ежедневно будут получать информацию о том, как себя чувствует беременная, и ни один симптом: повышенное давление, головная боль, кровотечение, повышенная тревожность женщины – не останется незамеченным», – рассказала автор проекта, федеральный модератор площадки «Демография» ОНФ Татьяна Буцкая.

Пока для участия в пилотном проекте отобрано 100 беременных омичек. Если опыт чат-ботов будет положительным, его распространят по всей стране.

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!