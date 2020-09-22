Чат-боты будут наблюдать беременности в Омске

Омская область станет пилотным регионом, где к наблюдениям беременностей подключатся чат-боты, чтобы женщины лишний раз не ходили по врачам в условиях пандемии.

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Омскую область выбрали для реализации проекта, поддержанного Фондом президентских грантов, сообщила во вторник пресс-служба регионального минздрава. Идея заключается в поддержке беременных с помощью чат-ботов (виртуальных собеседников) и набора контрольных вопросов в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

«Мы создаем алгоритм помощи одной из самых уязвимых категорий граждан в ситуации масштабных противоэпидемиологических мер. Это та самая цифровизация, которая значительно облегчает жизнь и пациентов, и врачей. Это возможность беременной ежедневно получать контрольные вопросы от врачей, контролировать самочувствие, а врачей ежедневно будут получать информацию о том, как себя чувствует беременная, и ни один симптом: повышенное давление, головная боль, кровотечение, повышенная тревожность женщины – не останется незамеченным», – рассказала автор проекта, федеральный модератор площадки «Демография» ОНФ Татьяна Буцкая.

Пока для участия в пилотном проекте отобрано 100 беременных омичек. Если опыт чат-ботов будет положительным, его распространят по всей стране.