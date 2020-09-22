Премьеру «Бумеранга» Петра Буслова перенесли на полгода

Комедийный фильм «Бумеранг» с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым выйдет на полгода позднее ранее запланированной премьеры, сообщила пиар-служба Sony Pictures Productions and Releasing.

Фильм «Бумеранг» выйдет в прокат 1 апреля 2021 года, ранее его релиз был намечен на 1 октября 2020 года.

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Комедия «Бумеранг» сталкивает двух мужчин из разных социальных слоев. Эдик (Нагиев) — самоуверенный и циничный богач, а Петрович (Трибунцев) — художник-неудачник, пропивающий остаток таланта в гараже.

Однажды Петрович падает с высотки на шикарный купе-кабриолет стоимостью в 10 миллионов. Горе-художник выживает, но теперь обязан вернуть Эдику стоимость разбитой машины. И долг этот нужно во что бы то ни стало выплатить.

Кроме Нагиева и Трибунцева в «Бумеранге» снялись Владимир Сычев, Елена Север, Роман Мадянов, Светлана Устинова, Максим Виторган, Андрей Хабаров, Валерия Сушина, Анна Уколова. Режиссер — Петр Буслов, известный по сериалу «Домашний арест», фильмам «Бумер», «Высоцкий. Спасибо, что живой».