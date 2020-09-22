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Спецоперация с вертолетами и автозаками прошла в общине Виссариона

Источник:
Sibnet.ru
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Жители религиозной организации «Церковь последнего завета» (община Виссариона) в Краноярском крае стали свидетелями масштабной спецоперации силовиков по задержанию руководителей общины.

«Заводят учителя (Виссарион) и Редькина в вертолет», — сказал местный житель Александр Староверов, выложивший видео захвата на страницу в Facebook. По его словам, в общину прилетело несколько вертолетов, несколько десятков людей в масках, автозаки и автобусы.

Sibnet.ru не удалось cвязаться с ФСБ Красноярского края на момент публикации. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что задержаны Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Ведерников Владимир — руководители курагинской местной религиозной организации «Церковь последнего завета».

«Церковь последнего завета» Тороп создал в 1991 году. Себя он назвал Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. «Церковь последнего завета» зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ.


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