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Лесные пожары в Красноярском крае показали в трейлере фильма «Огонь»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер фильма «Огонь» с Константином Хабенским и Иваном Янковским в главных ролях передал напряженную атмосферу картину, выход которой намечен на конец года.

В фильме «Огонь» показана героическая история о пожарных и спасателях. По сюжету, отряд пожарных отправляется тушить лесные пожары, но сталкивается с препятствиями куда более сложными и опасными.

В трейлере показаны характеры героев. Иван Янковский сыграл дерзкого и обаятельного пожарного, который попадает в бригаду к опытному инструктору (Хабенский). У героев конфликт: молодой парень ухаживает за дочерью своего руководителя. Но все разногласия отходят на второй план, когда оба сталкиваются со стихией.

Фильм отсылает зрителя в 2019 год, когда на территории Сибири с невероятной силой горели леса. Более того, в картину вошли реальные кадры страшных лесных пожаров в Красноярском крае.

Режиссером ленты выступил Алексей Нужный, продюсируют «Огонь» создатели таких успешных фильмов как «Экипаж», «Легенда №17» и «Движение вверх». 

Премьера фильма-катастрофы «Огонь» запланирована на 24 декабря 2020 года.

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