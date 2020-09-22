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Руководство Норильской ТЭЦ-3 освободили из-под стражи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Росприроднадзор

Норильский городской суд отпустил из-под стражи директора и главного инженера Норильской ТЭЦ-3, они пробыли под арестом три месяца.

Директор Норильской ТЭЦ-3 Павел Смирнов и главный инженер предприятия Алексей Степанов находились под арестом с 11 июня 2020 года. Им инкриминируется статья 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Наказание по этой статье до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

«Сегодня же суд посчитал, что оснований для продления стражи фигурантам дела нет, и отказал следствию в удовлетворении ходатайства», — говорится в сообщении.

Ранее следователи передали в прокуратуру дело экс-мэра Норильска Рината Ахметчина по обвинению его в халатности во время разлива топлива в хранилище ТЭЦ-3.

Разрушение резервуара с нефтепродуктами произошло 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в структуру «Норникеля»), около 20 тысяч тонн топлива разлилось на значительной площади, жидкость попала на грунт и в водоемы Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 148 миллиардов рублей. 

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Топ комментариев

jeryakob

самым нуждающимся. омону еще надо

merkulov tolya

как им верить если они из всех договоров выходят

Nik3316

перевожу... первые выпустили, поэтому бабла хотим, хотя не факт что он поможет...

150388

Зарплата судьи примерно 200 000 руб, итого 200 000 *3%= 6000 руб это примерно около 78 долларов... Знатно...

Uynachalnica

А то, стоят на страже конституции, однозначно!