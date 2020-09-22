Руководство Норильской ТЭЦ-3 освободили из-под стражи

Норильский городской суд отпустил из-под стражи директора и главного инженера Норильской ТЭЦ-3, они пробыли под арестом три месяца.

Директор Норильской ТЭЦ-3 Павел Смирнов и главный инженер предприятия Алексей Степанов находились под арестом с 11 июня 2020 года. Им инкриминируется статья 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Наказание по этой статье до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

«Сегодня же суд посчитал, что оснований для продления стражи фигурантам дела нет, и отказал следствию в удовлетворении ходатайства», — говорится в сообщении.

Ранее следователи передали в прокуратуру дело экс-мэра Норильска Рината Ахметчина по обвинению его в халатности во время разлива топлива в хранилище ТЭЦ-3.

Разрушение резервуара с нефтепродуктами произошло 29 мая на территории ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в структуру «Норникеля»), около 20 тысяч тонн топлива разлилось на значительной площади, жидкость попала на грунт и в водоемы Норильска. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 148 миллиардов рублей.