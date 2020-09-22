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Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Елена Ваенга решила спеть на сцене с участником шоу «Голос 60+» Стефано Войс, но сначала не смогла вовремя вступить, а потом совсем забыла слова.

Участник «Голоса», итальянец Стефано Войс выступил на слепом прослушивании с песней «Tu vuo fa l’americano». Из наставников к музыканту повернулся только Гарик Сукачев. Но в ходе разговора с Войсом захотела спеть Елена Ваенга.

Певица, плохо знающая итальянский язык, сначала не смогла вовремя вступить, а затем подпевала лишь небольшие отрывки из припева. Когда выступление закончилось, Ваенга отметила, что выступать на сцене очень страшно. В доказательство она показала другим наставникам свои трясущиеся руки.

«Лена, я бы повернулся, когда ты пела», — пошутил Лев Лещенко в адрес певицы.

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