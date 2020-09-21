Президент повысил зарплаты судьям

Оклады судей в России будут повышены с 1 октября на 3% — соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, индексация коснется окладов судей Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и мировых судов регионов.

Решение принято «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия».

Индексация окладов судей, как правило, происходит ежегодно. С 1 января 2018 года они были увеличены на 4%, а с 1 октября 2019 года — на 4,3%.