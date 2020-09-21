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WhatsApp запустит новую функцию

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

WhatsApp запускает новую функцию, позволяющую одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи.

Разработчики уже подготовили заключительную версию этого обновления и вскоре начнут открытое бета-тестирование, сообщает РИА Новости со ссылкой на WABetaInfo.

По данным портала, после запуска функции в приложении появится раздел «Привязанные устройства», где пользователь сможет подключить одновременно до четырех гаджетов. После этого мессенджер будет доступен без подключения через смартфон.

На привязанных устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.

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