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Попова не увидела причин для введения ограничений из-за COVID

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Россия в ближайшее время не планирует вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она считает, что в России летом не было второй волны коронавируса. По ее мнению, это один эпидпроцесс в разных проявлениях. Глава Роспотребнадзора также отметила, что COVID-19 приобретает сезонный характер.

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За минувшие сутки в 84 российских регионах выявили еще 6196 пациентов с коронавирусной инфекцией — на 48 больше, чем накануне. Темпы прироста заболевших составляют 0,6 процента. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 1 109 595 заразившихся SARS-CoV-2: из них умерли почти 19,5 тысячи человек, более 911 тысяч вылечились.

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