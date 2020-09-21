Британия запретит машины на бензине через 10 лет

Правительство Великобритании собирается ввести запрет на продажу новых автомобилей, работающих на бензине и газе, в 2030 году — на 10 лет раньше, чем предусмотрено планами перехода к чистой энергетике.

Эта мера должна ускорить распространение электромобилей на дорогах. Новая «дорожная карта» по отказу от двигателей внутреннего сгорания будет представлена осенью, пишет The Guardian со ссылкой на министра энергетики Великобритании Кваси Квартенга.

Ранее планировалось ввести данный запрет с 2040 года, но после утверждений специалистов, что инфраструктура Соединенного Королевства выдержит переход на электромобили, были приняты более амбициозные планы. От машин, работающих на ископаемом топливе, откажутся в 2030 году.

Норвегия собирается запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2025 года, Германия, Ирландия и Нидерланды — с 2030 года, Франция — с 2040 года.