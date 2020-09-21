Беспризорные собаки в Забайкалье стали опаснее волков

Животноводы в заказнике «Долина дзерена» в Забайкалье не встретили за год ни одного волка. Большую опасность представляют беспризорные собаки, сообщила пресс-служба «Даурского заповедника».

С мая 2019 года по май 2020 года в заказнике, в месте, где при некоторых ограничениях ведется вся традиционная хозяйственная деятельность, не произошло ни одной конфликтной ситуации с волками. Серые хищники ни разу не напали на домашних животных.

А собаки, вольно живущие в селах и на стоянках, стали опаснее волков. Беспривязные собаки, круглогодично обследуя обширные территории вокруг своего жилища, убивают многих малых и больших зверей, губят потомство птиц.

В каждом сельскохозяйственном районе собак в десятки раз больше, чем волков. Урон от них природе имеет катастрофические последствия. При этом, собаки наносят урон не только диким животным, но и животноводам. За год одичавшие собаки убили 12 голов сельскохозяйственных животных.