Приложение для Системы быстрых платежей разработают в России

Банк России заявил о разработке приложения для Системы быстрых платежей (СБП), которое поможет бизнесу снизить свои издержки за прием безналичных платежей.

«Мы продолжаем развитие СБП, в ближайшее время [будет] разработано специальное приложение для СБП, которое будет, прежде всего, востребовано именно бизнесом», — приводит ТАСС слова зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, приложение будет в первую очередь направлено на снижение издержек для бизнеса. При этом первый зампред не раскрыла деталей работы приложения. Позже в Национальной системе платежных карт, что приложение будет направлено на упрощение приема платежей за товары и услуги при помощи QR-кодов.

«Национальная система платежных карт разрабатывает универсальное небанковское мобильное приложение. Оно упростит для торгово-сервисных предприятий (ТСП) прием платежей за товары и услуги по QR-кодам через Систему быстрых платежей», — говорится в сообщении.

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Система быстрых платежей — сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Кроме того, в рамках СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах.