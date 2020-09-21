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Фигура красноярской спортсменки покорила жюри в Краснодаре

Источник:
Sibnet.ru
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Спортсменка из Красноярска Эльвира Горякина стала абсолютной чемпионкой в соревнованиях по фитнес-бикини в Южном федеральном округе, сообщила сама спортсменка в соцсетях.

Соревнования «Самсон-47» прошли в Краснодаре в выходные. Эльвира Горякина стала абсолютной чемпионкой в соревнованиях по фитнес-бикини и завоевала главную награду в своей категории — фитнес-бикини среди женщин ростом до 163 сантиметра.

Девушка — чемпионка России по фитнес-бикини. Она работает репетитором — готовит детей к ЕГЭ по русскому языку.

Фитнес-бикини — спортивная дисциплина для женщин, главные соревновательные элементы — презентация и дефиле участниц в прекрасной физической форме в купальниках-бикини.


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