Фигура красноярской спортсменки покорила жюри в Краснодаре

Спортсменка из Красноярска Эльвира Горякина стала абсолютной чемпионкой в соревнованиях по фитнес-бикини в Южном федеральном округе, сообщила сама спортсменка в соцсетях.

Соревнования «Самсон-47» прошли в Краснодаре в выходные. Эльвира Горякина стала абсолютной чемпионкой в соревнованиях по фитнес-бикини и завоевала главную награду в своей категории — фитнес-бикини среди женщин ростом до 163 сантиметра.

Девушка — чемпионка России по фитнес-бикини. Она работает репетитором — готовит детей к ЕГЭ по русскому языку.

Фитнес-бикини — спортивная дисциплина для женщин, главные соревновательные элементы — презентация и дефиле участниц в прекрасной физической форме в купальниках-бикини.