Марк Цукерберг оказался поклонником смартфонов Samsung

Генеральный директор Facebook Марк Цукербкрг — фанат смартфонов Samsung. в этом он признался в интервью техно-блогеру Маркусу Браунли на YouTube.

«Я использую Samsung, я большой фанат», — ответил Цукерберг на вопрос, каким смартфоном он пользуется.

Создатель Facebook отметил, что пользуется ими несколько лет, но не стал называть конкретную модель смартфона Samsung.

Он также рассказал, что является поклонником операционной системы Android. По его словам, многие топ-менеджеры Facebook используют ее, чтобы лучше понимать пользователей.