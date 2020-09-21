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Пять мужчин погибли в ДТП в Приангарье при столкновении с фурой

Источник:
Sibnet.ru
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Пять человек погибло в ДТП в Иркутской области, когда легковой автомобиль на большой скорости столкнулся с большегрузом. Водитель легковушки пытался скрыться от преследования, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП случилось в понедельник на участке федеральной трассы в Усольском районе недалеко от села Биликтуй. Экипаж ГИБДД заметил иномарку, ехавшую на высокой скорости со стороны населенного пункта Большая Елань. На требования об остановке водитель не отреагировал.

Автоинспекторы отправились в погоню за нарушителем. Водитель пытался оторваться, совершая опасные маневры. Но при обгоне грузовика машина выехала на обочину, потеряла управление и ее вынесло на полосу для встречного движения, по которой в этот момент следовала фура. В результате столкновения водитель и четверо пассажиров иномарки скончались на месте. 

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Прибывшие медики зафиксировали у дальнобойщика ушибы и ссадины, однако мужчина пока от госпитализации отказался. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка. Инспекторы дорожной полиции регулируют дорожные потоки в районе ДТП. Личности погибших устанавливаются.

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