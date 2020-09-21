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Жители Сибири стали реже занимать у родственников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Только треть сибиряков не испытывают нужды в деньгах, но большая часть не готова занимать их у родных. Хотя родственники, напротив, готовы одалживать деньги близким, сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Опрошенные жители СФО являются самыми щедрыми на материальную поддержку родных и друзей в случае необходимости — таких среди респондентов оказалось около 30%. Из них 25% постоянно дают взаймы своим близким небольшие суммы, а 4% готовы ссудить крупную сумму. Только 7% респондентов заявили, что принципиально не дают в долг.

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Но сами нуждающиеся в большинстве случаев готовы попросить у родственников взаймы не более 5 тысяч рублей, 11% —взять в долг от 5 до 10 тысяч. И только 2% готовы взять взаймы 50-100 тысяч и свыше 100 тысяч рублей.

Четверть респондентов-сибиряков предпочитают в случае необходимости занимать деньги в банке, чтобы не напрягать такими просьбами друзей и родных. Наиболее популярна такая точка зрения также на Северо-Западе (26%), наименее — на Северном Кавказе (12%) и Дальнем Востоке (13%).

Опрос проведен среди 1 тысячи россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

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