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Ресторанный дворик в Новосибирске заинтересовал контролирующие органы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новые проверки пройдут в ресторанном дворике за гостиницей «Центральной» в Новосибирске после многочисленных нарушений новых правил в связи с пандемией COVID, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

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«В регионе продолжаются проверки предприятий по соблюдению санитарных норм в период противодействия коронавирусу. На особом контроле органов власти – ресторанный дворик за гостиницей "Центральной" … где ранее на предприятиях уличного общепита были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также кафе и рестораны на улице Советской. В отношении заведений проводятся повторные проверки», – сказано в сообщении.

В этом месяце проверки прошли также в торговых точках Ленинского района, там нарушений не нашли. А вот магазины «Мария Ра» и «Ярче» в Железнодорожном районе ответят по закону за отсутствие бактерицидных ламп.

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