НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Новый сезон шоу «Русские не смеются» выйдет на СТС

Источник:
Sibnet.ru
179 0
Фото: © предоставлено каналом СТС

Второй сезон юмористического шоу «Русские не смеются» с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном стартует на канале СТС с 25 сентября, сообщает пресс-служба телеканала.

В новом сезоне зрителей ждут стендапы с собакой, танцы «тушенки», шутки-частушки с балалайкой, стендап от горе-семьянина, номер от КВНщиков-борцов и другие необычные выступления.

В новом сезоне зрители увидят выступления популярных артистов и звездных детей. Среди известных участников — Наталия Медведева, дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» семилетняя Ника, Дмитрий Колчин, Елена Борщёва с 13-летней дочерью Мартой и другие.

«Видимо, за лето люди так насиделись дома, что участие в нашем шоу стало для них огромным событием. Теперь у нас больше юмора, креатива и горящих глаз. А ещё рекордное количество разыгранных денег», — сказал Светлаков о новом сезоне.

Шоу «Русские не смеются» выйдет на СТС 25 сентября в 20.00.
Еще по теме
Сериал «Закрытый сезон»: как найти нулевого пациента
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов
Новое музыкальное шоу «Пой без правил» стартует на ТНТ
Мистический сериал «Территория» выйдет на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ оценила риск введения повторных ограничений в России
•
Большей части россиян снизили зарплату из-за карантина
•
Приложение для Системы быстрых платежей разработают в России
•
Эксперт оценил шансы США в сухопутной войне с Россией  
Как это работает
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Беспризорные собаки в Забайкалье стали опаснее волков
Сибирь 21.09.2020 18:02
Ученики 29 новосибирских школ заразились COVID
Сибирь 21.09.2020 18:01
Юная томичка стала лучшей электромонтажницей страны
Сибирь 21.09.2020 18:00
Фигура красноярской спортсменки покорила жюри в Краснодаре
Сибирь 21.09.2020 17:34
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
8343
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
7343
Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации
3051
Взорвавшийся котел обрушил здание в Новосибирске
2671
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
ВОЗ оценила риск введения повторных ограничений в России
•
Большей части россиян снизили зарплату из-за карантина
•
Приложение для Системы быстрых платежей разработают в России
•
Эксперт оценил шансы США в сухопутной войне с Россией  
Подробности
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Шальное золото: что натворили иркутские «Бонни и Клайд»
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Германия предложила США сделку по «Северному потоку»
47
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
41
Покупка валюты в России побила рекорд
32
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
31
Навального выдвинут на Нобелевскую премию
28