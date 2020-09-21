Новый сезон шоу «Русские не смеются» выйдет на СТС

Второй сезон юмористического шоу «Русские не смеются» с Сергеем Светлаковым и Михаилом Галустяном стартует на канале СТС с 25 сентября, сообщает пресс-служба телеканала.

В новом сезоне зрителей ждут стендапы с собакой, танцы «тушенки», шутки-частушки с балалайкой, стендап от горе-семьянина, номер от КВНщиков-борцов и другие необычные выступления.

В новом сезоне зрители увидят выступления популярных артистов и звездных детей. Среди известных участников — Наталия Медведева, дочь Владимира Лёвкина из группы «На-На» семилетняя Ника, Дмитрий Колчин, Елена Борщёва с 13-летней дочерью Мартой и другие.

«Видимо, за лето люди так насиделись дома, что участие в нашем шоу стало для них огромным событием. Теперь у нас больше юмора, креатива и горящих глаз. А ещё рекордное количество разыгранных денег», — сказал Светлаков о новом сезоне.

Шоу «Русские не смеются» выйдет на СТС 25 сентября в 20.00.