Более 15 томских учителей заразились коронавирусом

Двое сотрудников дошкольных учреждений и 15 школьных учителей в Томской области с начала учебного года заразились COVID-19, сообщила администрация региона.

«Каждый случай заболевания учителя или ребенка рассматривается индивидуально и находится на контроле регионального оперативного штаба. На время эпидемиологического расследования класс переходит на дистанционную форму обучения. После определения эпидемиологами круга лиц, контактных с заболевшим, они остаются под медицинским наблюдением на 14-дневной самоизоляции. Для остальных детей возобновляются уроки в очном режиме», – прокомментировала начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Главный санитарный врач России Анна Попова из-за массовой заболеваемости педагогов коронавирусом установила обязательное ношение масок для учителей на всей территории страны, за исключением непосредственно проведения уроков.