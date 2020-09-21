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Более 15 томских учителей заразились коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Двое сотрудников дошкольных учреждений и 15 школьных учителей в Томской области с начала учебного года заразились COVID-19, сообщила администрация региона.

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«Каждый случай заболевания учителя или ребенка рассматривается индивидуально и находится на контроле регионального оперативного штаба. На время эпидемиологического расследования класс переходит на дистанционную форму обучения. После определения эпидемиологами круга лиц, контактных с заболевшим, они остаются под медицинским наблюдением на 14-дневной самоизоляции. Для остальных детей возобновляются уроки в очном режиме», – прокомментировала начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Главный санитарный врач России Анна Попова из-за массовой заболеваемости педагогов коронавирусом установила обязательное ношение масок для учителей на всей территории страны, за исключением непосредственно проведения уроков.

Тема: Распространение коронавируса
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