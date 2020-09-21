Эксперт оценил шансы США в сухопутной войне с Россией  

Военный эксперт американского издания The National Interest Крис Осборн оценил шансы США против России в случае военного противостояния на суше, отметив, что у российской армии в два раза больше танков.

Российский бронетанковый парк насчитывает 27 тысяч единиц, 12 тысяч из которых — танки. В ближайшие годы Москва планирует обновить танковый парк: войска пополнит еще 1200 единиц модернизированных Т-72Б и Т-80. США же обладают лишь 6 тысячами танков.

Осборн называет количество танков в распоряжении России впечатляющим, но объясняет численный перевес тем, что РФ сухопутная держава, в то время как США обладают «огромной военно-морской и военно-воздушной мощью».

При этом, по его мнению, именно военно-воздушная мощь будет определять, чьи сухопутные войска одержат верх, «потому что российские танки станут уязвимыми в том случае, если американцы получат преимущество в небе».