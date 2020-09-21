Новый Хабиб выиграл бой за 17 секунд

Шведский боец MMA Хамзат Чимаев, которого за манеру ведения поединка сравнивают с Хабибом Нурмагомедовым, нокаутировал соперника за 17 секунд, бой стал одним из самых быстрых в истории UFC.

Чимаев одолел американца Джеральда Миршерта на турнире UFC Fight Night 178. Бой продлился всего 17 секунд. Швед правой рукой мощно попал в челюсть противника, который рухнул на октагон.

«Я вышел на бой с целью убить этого парня, просто нокаутировать его. Тренер мне сказал в первом раунде немного побоксировать с противником, почувствовать свой бокс, и потом я вырубил этого парня», — сказал после боя Чимаев, слова которого приводит UFC Russia.

We call that a one hitta quitta #UFCVegas11 pic.twitter.com/eloYO8R9dH — Brandon The Truth (@Brandon_Nocaute) September 20, 2020

Бой шведа стал одним из самых быстрых в истории UFC. В этом списке он занял третье место. Самый быстрый — нокаут через 10 секунд во встрече Марка Вейера с Юджином Джексоном в 2002 году.

26-летний Чимаев не потерпел ни одного поражения. В смешанных единоборствах он провел девять поединков, во всех одержав победы. Также шведский спортсмен одержал три победы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) за 66 дней, тем самым побив рекорд проумошена.

Чимаев родился в Чечне, в 19 лет уехал в Швецию с семьей в статусе беженцев к брату и отцу.