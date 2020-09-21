Быкова заподозрили в подстрекательстве к убийству

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова. В этот раз его обвиняют в подстрекательстве к убийству, сообщило региональное СУ СК России.

Быкова задержали в мае, предъявив ему обвинения в организации убийства и в руководстве преступным сообществом. В ходе расследования последнего, сыщики получили информацию о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ, частью 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству).

По версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в поселке Удачном краевого центра Быков уговорил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим.

В ноябре 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, исполнитель убийства из автомата Калашникова расстрелял автомобиль «БМВ», в котором ехал Грабовский.

Однако довести свой преступный умысел до конца не смог — потерпевший сумел увести автомобиль с линии обстрела и спасти себе жизнь. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не попали в водителя, с места происшествия скрылся.

Следствие проводит сбор доказательств, полученных следственным и оперативным путем. Расследование уголовного дела продолжается.