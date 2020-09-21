Семья с детьми погибла в страшной аварии в Барнауле

Семья из четырех человек с двумя детьми погибла в Барнауле после столкновения иномарки со стоящим «КамАЗом», полиция начала проверку, сообщает МВД Алтайского края.

Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером на Павловском тракте. За рулем Toyota RAV4 находился мужчина 1989 года рождения. В месте проведения дорожных работ он врезался в стоящий «КамАЗ». Уточняется, что место было отмечено дорожными знаками.

В машине также находилась женщина 1988 года рождения и дети – девятилетний мальчик и трехлетняя девочка. Все они погибли до приезда «скорой помощи».

Сотрудники ГИБДД начали проверку произошедшего. А в социальных сетях появилось видео с места трагедии, на котором видно раскуроченное авто.