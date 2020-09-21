Ростелеком сообщил о смене тарифов в поселках Красноярского края

Тарифы на ряд услуг для пользователей изменятся в двух поселках Красноярского края с 1 октября, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

С 1 октября для физических лиц, пользующихся услугами «Интернет», «Кабельное телевидение» от Ростелеком на территории поселка городского типа Шушенское и поселка Ильичево Шушенского района изменяются тарифы на ряд архивных услуг», — проинформировала пресс-служба.

Интернет:

«Эконом дабл» на скорости до 1 Мбит в секунду — 240 рублей в месяц

«Стандарт дабл» на скорости до 70 Мбит в секунду — 400 рублей в месяц

«Эконом WiFi» на скорости до 1 Мбит в секунду —450 рублей в месяц

«Стандарт WiFi» на скорости до 3 Мбит в секунду — 650 рублей в месяц.

Кабельное телевидение:

Тариф «Полный» — 260 рублей в месяц

Тариф «Стандартный» — 200 рублей в месяц

Тариф «Минимальный» — 120 рублей в месяц.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-800-1000-800. К оператору можно обратиться и с просьбой о смене тарифа. Изменить тариф также можно в личном кабинете и при обращении в офис интернет-провайдера.

Абонент имеет право сменить тариф без объяснения причин, но должен помнить, что перейти можно только на действующие тарифы. На архивные услуги переход исключен. Также у абонента не должно быть задолженности на текущем тарифе, а на личном счету должна быть сумма достаточная, для оплаты нового тарифа.