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Ростелеком сообщил о смене тарифов в поселках Красноярского края

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Тарифы на ряд услуг для пользователей изменятся в двух поселках Красноярского края с 1 октября, сообщила пресс-служба ПАО «Ростелеком».

С 1 октября для физических лиц, пользующихся услугами «Интернет», «Кабельное телевидение» от Ростелеком на территории поселка городского типа Шушенское и поселка Ильичево Шушенского района изменяются тарифы на ряд архивных услуг», — проинформировала пресс-служба.

Интернет:

  • «Эконом дабл» на скорости до 1 Мбит в секунду — 240 рублей в месяц
  • «Стандарт дабл» на скорости до 70 Мбит в секунду — 400 рублей в месяц
  • «Эконом WiFi» на скорости до 1 Мбит в секунду —450 рублей в месяц
  • «Стандарт WiFi» на скорости до 3 Мбит в секунду — 650 рублей в месяц.

Кабельное телевидение:

  • Тариф «Полный» — 260 рублей в месяц
  • Тариф «Стандартный» — 200 рублей в месяц
  • Тариф «Минимальный» — 120 рублей в месяц.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону: 8-800-1000-800. К оператору  можно обратиться и с просьбой о смене тарифа. Изменить тариф также можно в личном кабинете и при обращении в офис интернет-провайдера.

Абонент имеет право сменить тариф без объяснения причин, но должен помнить, что перейти можно только на действующие тарифы. На архивные услуги переход исключен. Также у абонента не должно быть задолженности на текущем тарифе, а на личном счету должна быть сумма достаточная, для оплаты нового тарифа.

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