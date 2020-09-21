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Электромобиль Zetta прошел первый тест-драйв. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российский электромобиль Zetta прошел первый независимый тест-драйв — автор журнала «Автоброкер» проехал на нем и рассказал об интерьере, видео опубликовано на YouTube.

В тест-драйве участвовал предсерийный прототип, очень приближенный к серийному варианту. У этой модели пластиковые детали кузова, у серийной версии он будет изготовлен из экструзионного композита.

«Емкость батареи — от 10 до 32 киловатт-час. 10 киловатт-час будет хватать на 180 километров в эко-режиме. По словам представителей Zetta, это больше, чем у китайских аналогов», — говорит обозреватель.

В салоне авто три кнопки: первая отвечает за запуск автомобиля, вторая — аварийка, третья — активация ручного тормоза, а также селектор. Управление печкой и стеклоподъемниками реализовано через сенсорный экран. В дальнейшем разработчики планируют, что Zetta будет управляться со смартфона.

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Электромобиль получил руль и сиденья от Lada Granta. В видео отмечается, что на задних сидениях поместятся «максимально компактные люди».

Автор обзора проехал на Zetta по ангару, развив максимальную скорость 35 километров в час. По его словам, машина очень понятна в управлении, но руль разболтан. «Сейчас автомобиль неидеален, но, если все косяки по сборке, по управлению исправят и машина будет стоить обещанные 550 тысяч рублей, у нее есть будущее», — заключил он.

Zetta — аббревиатура от Zero Emission Terra Transport Asset (Транспортный актив с нулевым выбросом). Первый серийный электрокар получил название «Сити Модуль 1». 

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