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Отправителем посылки с ядом для Трампа оказалась женщина

Источник:
РГ
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Американские спецслужбы задержали женщину, подозреваемую в отправке яда президенту США Дональду Трампу. Отравленное послание вовремя перехватила охрана американского лидера.

Опасную корреспонденцию в Белый дом направила находившаяся в Канаде женщина, приводит РГ сообщение CNN. В воскресенье она предприняла попытку попасть в Соединенные Штаты, но ее остановили на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. Во время досмотра у женщины изъяли пистолет. В ближайшее время прокуратура предъявит ей обвинения.

Ранее Секретная служба перехватила адресованное хозяину Белого дома письмо, содержавшее рицин. «ФБР изучает подозрительный конверт. Сведений о наличии угрозы общественной безопасности нет», — говорится в сообщении ведомства.

Так как посылка с ядом поступила из Канады, к расследованию присоединилась королевская полиция данного государства. Теперь вся приходящая в Белый дом корреспонденция проверяется вне резиденции президента США.

Рицин — белковый яд растительного происхождения. При попадании в организм вызывает тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, может привести к отказу органов и смерти. Противоядия для него нет.

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