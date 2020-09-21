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Циклон принесет похолодание в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Теплая погода пришла в Новосибирскую область, но ненадолго – уже со вторника начнёт холодать, рассказал Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«У нас на короткое время установилась погода, напоминающая возврат бабьего лета. Но это обманчивое впечатление – над районами Зауралья уже вышел циклон очередной с холодным атмосферным фронтом, волновые возмущения развиваются. Мы предполагаем, что погода будет существенно меняться», – сообщил синоптик.

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По его словам, во вторник и среду над Новосибирской областью и смежными регионами пройдёт холодный фронт: увеличится облачность, начнутся дожди с грозами, ветер усилится в порывах до 20-23 метров в секунду.

Во вторник дневная температура понизится до 8-13 градусов по области. В городе ещё будет около +15 градусов и, вероятнее всего, без осадков.

Среда и четверг ожидаются дождливыми и ветреными. Ночами будет 4-9 градусов, местами заморозки до -2 градусов. В дневные часы ожидается 7-14 градусов выше нуля.

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