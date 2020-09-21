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Небольшие дожди и мокрый снег придут в Восточную Сибирь

Источник:
Sibnet.ru
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Кратковременные дожди с мокрым снегом ждут жителей Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Ночью ударят заморозки, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

По Забайкальскому краю переменная облачность, дожди, местами до умеренных. Ветер западный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью -2… -7, местами от +1 до +6 градусов. Днем +13… +18 градусов.

По Бурятии переменная облачность в большинстве районов без осадков, местами кратковременные дожди с мокрым снегом. Утром туманы. Ветер восточный с порывами до 12 метров в секунду. Температура ночью 0… +5, местами от -1… -6 градусов. Днем +13… +18, местами +8… +13 градусов.

В Иркутской области переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью +1… +6, при прояснении от 0 до -5 градусов. Днем +13… +18, местами +7… +12 градусов.

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