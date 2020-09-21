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Профсоюзы призвали продлить пособия для безработных с детьми

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвало увеличить размер пособия по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и выплачивать его на постоянной основе.

Суть инициативы состоит в том, что сохранить кризисную меру поддержки на постоянной основе, сказал «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.

По его словам, вопрос размера доплаты нуждается в проработке, но предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет около 10,7 тысячи рублей. Отдельно также стоит также обсудить, сможет ли получить выплату один или оба родителя, отметил Пьяных.

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О введении доплаты зарегистрированным безработным по 3 тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет президент России Владимир Путин объявил в апреле. Тогда же максимальный размер пособия по безработице был увеличен до 12 130 рублей.

В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в первый месяц осени безработные родители получат 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого ребенка.

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