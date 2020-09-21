Просьба депутата Пинус о дорогом подарке возмутила новосибирцев

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус попросила у подписчиков в соцсетях 100 тысяч рублей на печь для обжига керамики в честь Дня рождения, это возмутило новосибирцев.

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В минувший четверг Наталье Пинус исполнилось 46 лет. Незадолго до этого она выиграла выборы в Совет депутатов Новосибирска.

«У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель. Стоит печь около 100 тысяч рублей. Я сама себе эту штуку ну точно не куплю. Просто рука не поднимется. Но буду признательна, если вы, дорогие друзья, мне в этом поможете», – написала Пинус в праздничной публикации в соцсетях, прикрепив к сообщению номер карты (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поведение депутата возмутило её подписчиков. Особенно им не понравился тот факт, что накануне Пинус улетела отдыхать на Средиземное море.

«Ну вот и началось, улетели отдыхать, а скинуться нужно, некрасиво просить денег, зря голосовал», «Охренеть, ещё и деньги выпрашивать. Совсем совести нет», «Ваш славный муженёк за 2019 год заработал более 12 млн рублей, а вы у граждан деньги попрошайничаете», «Надо сменить фамилию с Пинус на Плинтус, ниже которого... Ну вы поняли», – высказались комментаторы.