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Вузы «заминировали» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сообщения о минировании поступили в вузы Новосибирска, проводится проверка, сообщил в понедельник Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области.

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Сообщения о минировании поступили на электронные почты вузов в воскресенье. Например, НГУ в ночь на понедельник пришлось эвакуировать. Позже подобные сообщения поступили из НГАУ и СибУПК.

«В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, которые проводят на вышеуказанных объектах регламентированные мероприятия», – сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это уже не первый подобный случай. В этом месяце в Новосибирске «минировали» Ленинский районный суд и другие организации, в итоге сообщения не подтвердились.

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