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Водитель в Кузбассе из-за запотевших стекол насмерть сбил женщину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водитель из-за запотевшего стекла сбил на пешеходном переходе в Кемерове мать с двухлетним ребенком, женщина погибла, сообщила пресс-службы ГУ МВД России по региону в понедельник.

Мужчина на Skoda Rapid около 8.00 (4.00 мск) на Ленинградском проспекте наехал на 35-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочку. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Мать скончалась на месте, ребенок госпитализирован в реанимацию.

Водитель пояснил, что во время движения включил печку, стекла в машине запотели, и он не заметил пешеходов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.

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