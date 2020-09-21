Водитель в Кузбассе из-за запотевших стекол насмерть сбил женщину

Водитель из-за запотевшего стекла сбил на пешеходном переходе в Кемерове мать с двухлетним ребенком, женщина погибла, сообщила пресс-службы ГУ МВД России по региону в понедельник.

Мужчина на Skoda Rapid около 8.00 (4.00 мск) на Ленинградском проспекте наехал на 35-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочку. Они шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Мать скончалась на месте, ребенок госпитализирован в реанимацию.

Водитель пояснил, что во время движения включил печку, стекла в машине запотели, и он не заметил пешеходов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.