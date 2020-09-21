Обломок упавшего в 40-х годах бомбардировщика нашли в Енисее

Поисковики нашли обломок упавшего в 40-х годах бомбардировщика А-20 «Бостон» на дне Енисея в Красноярске, сообщил в Facebook пресс-секретарь Русского географического общества Владислав Власов.

Самолет А-20 «Бостон», поставленный в СССР во время Великой Отечественной войны по программе «Аляска-Сибирь», в апреле 1943 года потерпел катастрофу и упал в Енисей в районе железнодорожного моста.

В субботу два водолаза опустились на дно Енисея в районе предполагаемого места падения бомбардировщика – возле бывшего Комбайнового завода неподалеку от Железнодорожного моста.

С помощью подводных металлоискателей они исследовали русло Енисея – там, где ранее эхолот и локатор бокового обзора показали наличие железных объектов. В ходе водолазных работ на глубине около четырех метров им удалось обнаружить предполагаемый обломок самолета А-20 «Бостон» — элемент обшивки бомбардировщика.

«За долгие годы, прошедшие с момента авиакатастрофы, сильно изменилось русло Енисея, дно, и прилегающая территория. Во время подсыпки и укрепления берега, большая часть дна была также засыпана галькой. В такой ситуации обнаружение даже одного обломка – это большое дело, дань памяти погибшим советским летчикам», — сказал член Русского географического общества, руководитель поискового отряда «Трасса» Военно-инженерного института СФУ.

По его словам, в составе экипажа самолета находилось четыре человека, среди которых сержант Владимир Чижик из села Подсинее в Хакасии. За штурвалом самолета был 20-летний командир, сержант Юрий Суханов. Они были в составе 260-го ближнебомбардировочного полка, совершая перелет на фронт, в район Курской дуги. Было найдено свидетельство их последнего полета.

Красноярские поисковики совместно с криминалистами Следственного комитета РФ тщательно исследуют металлический фрагмент, найденный на дне Енисея. Предполагается, что впоследствии в районе падения самолёта на берегу будет установлен памятный знак.