Определились победители американской телепремии «Эмми»

Сериал «Шиттс крик» стал лучшим комедийным проектом американского телевидения в 2019-2020 годах.

Сериал «Шиттс крик» рассказывает о семействе Роузов: Джонни Роуз — миллиардер, сделавший состояние на сети видеосалонов, его жена — актриса мыльных опер и двое детей — хипстер Дэвид и светская львица Алексис. После того, как бизнес Джонни терпит крах, все семейство вынуждено переехать жить в небольшую сельскую общину Шиттс Крик, которую они приобрели несколько лет назад ради развлечения.

В номинации «Лучший комедийный телесериал» также были представлены сериалы «Умерь свой энтузиазм», «Мертв для меня», «В лучшем мире», «Белая ворона», «Метод Коминских», «Уливительная миссис Мейзел» и «Реальные упыри».

72-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» состоялась в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.