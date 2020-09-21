Олимпийская чемпионка высказалась о калечащих себя фигуристках

Чемпионка Олимпиады-1994, фигуристка Оксана Баюл жестко высказалась о современной системе начисления баллов, из-за которой юные фигуристки калечат себя.

«Девочки калечат свои тела для вашего удовольствия при помощи варварской системы начисления очков, используемой Союзом (ISU), который не платит этим детям и не покрывает расходы на замену тазобедренного сустава, операции на позвоночнике и все другие страдания, которым подвергаются их молодые неразвитые тела из-за неправильной нагрузки на квадрицепс», — написала Баюл в Instagram.

Ранее Баюл прокомментировала падение 14-летней российской фигуристки Камилы Валиевой во время контрольных прокатов сборной России, неудачно исполнившей четверной прыжок. Бывшая спортсменка заявила, что после таких падений в 35 лет фигуристкам понадобится «новый комплект бедер». Это высказывание вызвало шквал критики со стороны поклонников.

«Любого фигуриста, который выставляет себя напоказ, судят, поэтому это называется спортом и соревнованием. Я не осуждаю фигуристов, а беспокоюсь за общее здоровье и благополучие, в особенности молодых девчонок, которые еще слишком наивны, чтобы понимать, что их заставляют делать», — отметила Баюл.

Баюл выиграла чемпионат мира 1993 года в 16 лет, Олимпийские игры — в 17 лет.