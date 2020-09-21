Томич пробежал двое суток без сна

Житель Томска Артур Шугуров пробежал более 323 километров за двое суток, об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.
Томич Артур Шугуров запланировал забег на двое суток без сна. Он начал бежать в четверг и закончил в субботу, в пути к нему присоединялись единомышленники. Когда испортилась погода и пошёл дождь, бегать пришлось в помещении.
«Двое суток бега без сна – 323,7 километра», – отчитался Шугуров в соцсетях. Он планировал пробежать 350 километров, но упал и потянул связку, это помешало томичу достичь желаемой цифры.
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: половина комментаторов восхитились выносливостью Шугурова, другие же забеспокоились о его здоровье и возмутились, что подобные марафоны опасны.
Nik3316логика абзац)))ты еще забыл написать количество спецслужб всех стран которые имеют доступ к этому яду......
лачиновГде это он такое крутое ПО для автопилота добыл, с опцией ухода от полиции?
konyzhenkoИ тишина. никого не волнует экология и люди.
лачиновСуды и штрафы после того как нанесен непоправимый ущерб к сожалению не восстановят загубленную экосистему....
number10100 лет прошло, а до сих пор в СМИ про реальную историю не говорят, хотя уже давно все исторические документы...