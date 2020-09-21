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Томич пробежал двое суток без сна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: _Franck Michel_ / Attribution License

Житель Томска Артур Шугуров пробежал более 323 километров за двое суток, об этом он сообщил на своих страницах в социальных сетях.

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Томич Артур Шугуров запланировал забег на двое суток без сна. Он начал бежать в четверг и закончил в субботу, в пути к нему присоединялись единомышленники. Когда испортилась погода и пошёл дождь, бегать пришлось в помещении.

«Двое суток бега без сна – 323,7 километра», – отчитался Шугуров в соцсетях. Он планировал пробежать 350 километров, но упал и потянул связку, это помешало томичу достичь желаемой цифры.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: половина комментаторов восхитились выносливостью Шугурова, другие же забеспокоились о его здоровье и возмутились, что подобные марафоны опасны.

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