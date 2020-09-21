ГИБДД в Туве показала видео погони со стрельбой за пьяным водителем

Инспекторы ГИБДД в Туве открыли стрельбу по автомобилю, пьяный
водитель которого пытался скрыться от погони, сообщает МВД по Республике.
Сотрудники отдельной роты ДПС заметили автомашину с не горящими световыми приборами. Но водитель не остановился по требованию полиции, а пытался скрыться.
Автопатруль начал преследование нарушителя. Не реагируя на
неоднократные требования об остановке, водитель продолжал движение по
автодороге федерального значения «Енисей», создавая аварийную-опасную
обстановку.
Полицейские применили табельное оружие. После повреждения
задних колес автомобиль удалось остановить. За рулем находился пьяный 21-летний
житель Шагонара. При проверке по базе ГИБДД установлено, что водительского
удостоверения ему не выдавалось.
Молодой человек привлечен к административной ответственности
по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным
средством) и по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования
сотрудника полиции об остановке транспортного средства). Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.