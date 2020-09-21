ГИБДД в Туве показала видео погони со стрельбой за пьяным водителем

Инспекторы ГИБДД в Туве открыли стрельбу по автомобилю, пьяный водитель которого пытался скрыться от погони, сообщает МВД по Республике.

Сотрудники отдельной роты ДПС заметили автомашину с не горящими световыми приборами. Но водитель не остановился по требованию полиции, а пытался скрыться.

Автопатруль начал преследование нарушителя. Не реагируя на неоднократные требования об остановке, водитель продолжал движение по автодороге федерального значения «Енисей», создавая аварийную-опасную обстановку.

Полицейские применили табельное оружие. После повреждения задних колес автомобиль удалось остановить. За рулем находился пьяный 21-летний житель Шагонара. При проверке по базе ГИБДД установлено, что водительского удостоверения ему не выдавалось.

Молодой человек привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством) и по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства). Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей.



